Bentley Systems startet Aufruf zu Nominierungen für die 2021 Going Digital Awards in Infrastructure

Bentley Systems, Incorporated, (Nasdaq: BSY), der Anbieter von Infrastruktur-Engineering-Software hat seinen Aufruf zu Nominierungen für das Programm der 2021 Going Digital Awards in Infrastructure, vormals Year in Infrastructure Awards, gestartet. Diese globale, von unabhängigen Jurys von Branchenexperten bewertete Preisverleihung würdigt Infrastrukturprojekte für digitale Innovationen, die die Projektbereitstellung und/oder Anlagenleistung verbessern. Die Frist für Nominierungen ist der 21. Mai 2021.

Participate in the 2021 Going Digital Awards to gain global recognition for digital advancements in infrastructure. Image courtesy of Bentley Systems. (Photo: Business Wire)

Die Going Digital Awards sind ein wesentlicher Bestandteil der jährlichen Year in Infrastructure Konferenz von Bentley. Bei der Konferenz kommen Infrastrukturprofis und Vordenker der Branche aus aller Welt zusammen, um Best Practices auszutauschen und mehr über die neuesten technologischen Fortschritte zu erfahren, durch die die Bereitstellung von Infrastrukturprojekten und die Anlagenleistung verbessert wird. Die Gewinner werden während der Preisverleihung am Höhepunkt der Konferenz bekanntgegeben.

Anwender der Bentley-Software werden dazu aufgefordert, ihre Projekte für das Going Digital Awards-Programm zu nominieren, unabhängig davon, in welcher Phase sich das Projekt befindet – Planung/Konzeption, Entwurf, Bau oder Betrieb. Die drei ausgewählten Finalisten jeder Preiskategorie erhalten eine weltweite Plattform, um ihre Projekte vor der Jury, Vordenkern der Branche und Medienvertretern zu präsentieren.

Jedes Projekt, das für einen Preis nominiert wurde, erhält in der globalen Infrastruktur-Community Anerkennung. Die Teilnehmer des Going Digital Awards-Programms:

erhalten weltweit Anerkennung , indem ihre Infrastrukturprojekte im Infrastruktur-Jahrbuch von Bentley beschrieben werden, welches Medien-, Regierungs- und Brancheninfluencer auf der ganzen Welt erhalten. Alle siegreichen Projekte und Projekte der Endrunde werden auch auf bentley.com vorgestellt.

, indem ihre Infrastrukturprojekte im von Bentley beschrieben werden, welches Medien-, Regierungs- und Brancheninfluencer auf der ganzen Welt erhalten. Alle siegreichen Projekte und Projekte der Endrunde werden auch auf bentley.com vorgestellt. erhöhen ihren Wettbewerbsvorteil, indem bestehenden und potenziellen Kunden der Mehrwert gezeigt wird, den die Teilnehmer durch ihre digitalen Innovationen für Projekte schaffen.

indem bestehenden und potenziellen Kunden der Mehrwert gezeigt wird, den die Teilnehmer durch ihre digitalen Innovationen für Projekte schaffen. werden Gegenstand der Berichterstattung in globalen Medien und erhalten Unterstützung vom Bentley-Team bei der Vermarktung und Bewerbung ihrer jeweiligen Projekte in den Medien.

Bei den 2021 Going Digital Awards werden herausragende Leistungen für Infrastrukturprojekte und Vermögenswerte in den folgenden Kategorien ausgezeichnet: