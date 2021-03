DGAP-News: mic AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

mic AG: Pyramid schließt Term Sheet zur Polygon-Übernahme um Marktführer in der automatisierten Kundeninteraktion im Lebensmitteleinzelhandel zu werden



24.03.2021 / 15:40

- Durch 100%ige Akquisition von Polygon zum 1.7.2021 wird Pyramid zum Marktführer in der DACH Region für Point-of-Sale-Terminals im Lebensmitteleinzelhandel

- Namhafte Kunden, wie DHL, DM, Migros und BMW vertrauen bereits auf die Produkte von Polygon

- Polygon in 2020 mit Umsatz über EUR 5,0 Mio. und über EUR 1,0 Mio. EBITDA