Inotrem stärkt Unternehmensleitung durch die Berufung von Sven Zimmermann zum neuen CEO

Jean-Jacques Garaud ist einer der Gründer von Inotrem und hat das Unternehmen in den vergangenen sechs Jahren erfolgreich geführt. Als Executive Vice President und Head of Scientific and Medical Affairs wird er bei der Entwicklung des Unternehmens weiterhin eine zentrale Rolle spielen.

Vor seiner Tätigkeit bei Inotrem war Sven Zimmermann Chief Financial Officer bei MetrioPharm, einem Schweizer biopharmazeutischen Unternehmen. Er bringt breitgefächerte internationale Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance, Fusionen und Übernahmen sowie private und öffentliche Kapitalbeschaffung mit. Er war in jüngster Zeit an mehreren Exits beteiligt, z. B. beim Asset-Verkauf von Novimmune an Swedish Orphan Biovitrum, beim Börsengang von Auris Medical an der Nasdaq sowie bei der Übernahme von PregLem durch Gedeon Richter. Davor war Sven Zimmermann für die UBS Investment Bank tätig. Er hat an der Universität Zürich im Fach Molekularbiologie promoviert.

„Wir freuen uns außerordentlich über den Einstieg von Sven Zimmermann in unser Unternehmen. Er bringt breitgefächerte Erfahrungen in der Entwicklung von innovativen Biotechnologieunternehmen im klinischen Bereich mit. Dank seiner Erfolgsbilanz im Zusammenhang mit Finanz- und Unternehmensstrategien und dank seines profunden Wissens im Bereich der Immunmodulation verfügt er über das ideale Profil, um Inotrem in der nächsten Phase des strategischen Wachstums zu leiten“, so Thierry Hercend, Vorstandsvorsitzender von Inotrem.

„Ich freue mich sehr über die Chance, Inotrem durch die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu führen. Das Konzept der Immunmodulation, das auf den TREM-1-Signalweg zur Kontrolle von übermäßigen Entzündungsreaktionen abzielt, ist sehr innovativ und lässt mögliche Behandlungsmethoden für viele Indikationen zu. Darüber hinaus freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Jean-Jacques Garaud, dem visionären Mitbegründer von Inotrem, und mit den kompetenten Mitarbeitern von Inotrem. Gemeinsam werden wir gezielte therapeutische Lösungen für Patienten mit akuten oder chronischen Entzündungserkrankungen anbieten“, so Sven Zimmerman.