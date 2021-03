Eurozone Verbraucherstimmung hellt sich überraschend deutlich auf Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 24.03.2021, 16:05 | 51 | 0 | 0 24.03.2021, 16:05 | BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verbraucher in der Eurozone sind wieder zuversichtlicher. Wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte, stieg das von ihr erhobene Verbrauchervertrauen im März um 4,0 Punkte auf minus 10,8 Zähler. Analysten hatten mit minus 14,5 Punkten gerechnet. Der Indikator liegt damit knapp über dem langfristigen Durchschnitt von minus 11,1 Punkten./jkr/bgf/he

Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer