Korrektur bei den jüngsten Top-Performern

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat auf Wochensicht 1,0% an Wert eingebüßt. Seit dem Jahreswechsel liegen wir mit 6,8% im Plus. Der Vorsprung gegenüber dem DAX ist leicht geschmolzen. Die Outperformance seit dem Start Ende 2015 beträgt aktuell 14,3 Prozentpunkte. Einem Plus von rund 43% beim Dachwikifolio steht ein DAX-Anstieg von 28,7% gegenüber. Zusätzlich überzeugt unser Portfolio durch geringere Drawdowns.

Bei den einzelnen Depotwerten gibt es diesmal nur wenige Gewinner. Der stärkste Zuwachs im Vergleich zur Vorwoche beträgt zudem nur 0,5% (wikifolio Abacus von Carsten Schorn). Demgegenüber stehen immerhin drei Kandidaten mit Minuszeichen von mehr als 3,5 Prozent. Konkret handelt es sich dabei um die wikifolios Szew Grundinvestment (minus 3,6%), Special Situations long/short (minus 3,9%) und All in One (minus 4,6%). Alle drei liegen bei der Performance seit dem Jahreswechsel mit zweistelligen Wertzuwächsen aber immer noch ganz oben im internen Ranking aller Depotwerte.

Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier



