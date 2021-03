Seite 2 ► Seite 1 von 2

Middlebury, Connecticut (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen, das sich mit seinemSlogan "It takes a licking and keeps on ticking" nicht unterkriegen lässt,entwickelt sich weiter und zeigt neue PerspektivenTimex® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3100049-1&h=470934774&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3100049-2%26h%3D1487473214%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.timex.com%252F%26a%3DTimex%25C2%25AE&a=Timex%C2%AE) ,ein weltweit führendes Unternehmen der Uhrenindustrie, stellt seine neueMarkenkampagne vor - WE DON'T STOP(TM). Der weltweit bekannte Slogan "It takes alicking and keeps on ticking" erhält ein modernes Update, das die Einstellungund Denkweise des Unternehmens im 21. Jahrhundert besser zum Ausdruck bringt.Mit dem Debüt der Kampagne stellt Timex sein neues Kreativdesign vor, dasbemerkenswerte Change Maker aus der ganzen Welt zeigt, die ihreWiderstandsfähigkeit unter Beweis stellen und andere durch ihr Handelninspirieren, sowie die #TOGETHERBAND (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3100049-1&h=3288488157&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3100049-2%26h%3D2186799101%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftogetherband.org%252F%253Futm_source%253DTimex_Website%2526utm_medium%253DTimex_CTA%2526utm_campaign%253DTimex%26a%3D%2523TOGETHERBAND&a=%23TOGETHERBAND) -Kampagne durch Aktionen und einewohltätige Spende unterstützt, um die Mission "We Don't Stop" zu fördern undHelden des Alltags eine Plattform zu bieten.Erleben Sie hier die interaktive Multimedia-Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/de/8868751-timex-we-dont-stop-togetherbrand-campaign/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3100049-1&h=2844025363&u=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2Fde%2F8868751-timex-we-dont-stop-togetherbrand-campaign%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2Fde%2F8868751-timex-we-dont-stop-togetherbrand-campaign%2F)Mit dieser neuen Kampagne vermittelt WE DON'T STOP(TM) eine Botschaft derHoffnung und des Durchhaltevermögens, da viele Menschen auf der ganzen Welttrotz schwieriger Umstände weiter durchhalten. Das Heldenvideo der Kampagne, dasvor der COVID gedreht wurde, symbolisiert nun eine Zukunft, in der Menschenwieder zusammengebracht werden können, um eine gemeinsame Mission zu erreichenund die Leistungen der anderen zu feiern. Dieses Ethos dient als Inspiration fürdas Video, das mit einer speziellen Interpretation von Queens "Don't Stop MeNow" überlagert ist - eine perfekte Zusammenfassung dessen, worum es bei der