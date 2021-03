Die einzige Partei, die inmitten radikal schwindenden Vertrauens in die Politik zulegen kann, sind die Grünen. Nahezu Kopf an Kopf mit der SPD strampeln sie knapp unter der 20-Prozent-Marke. Da Union und SPD die Parteien sind, denen die Bürger die Verantwortung für das Total-Versagen in der Corona-Politik anlasten, wird sich deren Stimmenanteil zumindest in den

Der Beitrag Ein Grüner im Kanzleramt ist möglich erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Georg Gafron.