Endlich regieren, statt weiter verwirren!

Hattersheim/Main (ots) - Der Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ)e.V. nimmt Stellung zur heutigen Entscheidung der Bundeskanzlerin, denGründonnerstag als "Ruhetag" wieder zurückzunehmen.Der Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V. zeigt sich erleichtertanlässlich der heutigen Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die fürGründonnerstag geplante Einführung eines "Ruhetages" zurückzunehmen. "UnsereMöbelspediteure und deren Kunden brauchen Planungssicherheit. Wir alle brauchenVerlässlichkeit. Und wir alle brauchen Klarheit", kommentiertAMÖ-Hauptgeschäftsführer Dierk Hochgesang. "Die Bund-Länder-Runde ist deshalbgut beraten, endlich für Lösungen in der Krise zu sorgen, anstatt die Menschenmit ihren kurzfristigen, in schneller Folge ergehenden Beschlüssen undRegelungen nur noch zu verwirren." Jetzt gelte es, mit klugen Konzepten dasVertrauen bei den Unternehmerinnen und Unternehmern zurückzugewinnen. Dieerforderliche Bekämpfung der Pandemie muss und darf nicht im Widerspruch zuwirtschaftlichem Handeln betrachtet werden. "Wir haben so viele kluge Menschenmit guten, überzeugenden Ideen in unserem Land. Da kann ein Lockdown nicht dieeinzige Lösung sein." Der Wettbewerb der Verbote muss abgelöst werden von einemWettbewerb der Ideen und Konzepte, so Hochgesang.Pressekontakt:Daniel WaldschikBundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V.Schulstr. 5365795 Hattersheim/MainTel.: 06190 9898-17Fax: 06190 9898-20mailto:waldschik@amoe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/128311/4872617OTS: Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V.