Positive klinische Phase-III-Ergebnisse für EirGenix Trastuzumab-Biosimilar

TAIPEH, 24. März 2021 /PRNewswire/ -- In einer heutigen Pressekonferenz gab EirGenix, Inc. (6589.TT) bekannt, dass die klinische Phase-III-Studie (Trial No.: EGC002, NCT03433313) seines Brustkrebs-Biosimilars EG12014 (Trastuzumab-Biosimilar, auch EGI014 genannt), seinen primären Endpunkt erreicht hat. EG12014 zeigt eine äquivalente Wirksamkeit zu Herceptin in Bezug auf das klinische Ansprechen (pathologische Komplettremission, pCR) und darüber hinaus ein äquivalentes Sicherheitsprofil. EirGenix wird mit den Vorbereitungen für die Einreichung der Biologics License Application (BLA) bei der U.S. FDA, der Market Approval Application (MAA) bei der European Medicines Agency (EMA) und der New Drug Application bei der TFDA fortfahren, der genaue Zeitplan bleibt vertraulich.