ROUNDUP: Unternehmensstimmung in der Eurozone signalisiert Wachstum

WASHINGTON - Die US-Unternehmen haben im Februar erstmals seit dem vergangenen Frühjahr wieder weniger Aufträge für langlebige Güter erhalten. Die Aufträge fielen zum Vormonat um 1,1 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Der Rückschlag im Februar war der erste seit dem Corona-Einbruch 2020.

LONDON - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im März deutlich aufgehellt. Mit 52,5 Punkten signalisiert der Markit-Einkaufsmanagerindex wieder Wirtschaftswachstum. Zum Vormonat stieg der Indikator, der auf einer Umfrage basiert, um 3,7 Punkte, wie das Institut IHS Markit am Mittwoch in London mitteilte. Analysten hatten mit einem wesentlich schwächeren Anstieg auf im Schnitt nur 49,1 Zähler gerechnet. Die Schwelle von 50 Punkten trennt Wachstum von wirtschaftlicher Schrumpfung.

Eurozone: Verbraucherstimmung hellt sich überraschend deutlich auf

BRÜSSEL - Die Verbraucher in der Eurozone sind wieder zuversichtlicher. Wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte, stieg das von ihr erhobene Verbrauchervertrauen im März um 4,0 Punkte auf minus 10,8 Zähler. Analysten hatten mit minus 14,5 Punkten gerechnet. Der Indikator liegt damit knapp über dem langfristigen Durchschnitt von minus 11,1 Punkten.

Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich stark auf

LONDON - Die Stimmung in britischen Unternehmen hat sich im März stark verbessert. Wie das Institut IHS Markit am Mittwoch in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um sieben Punkte auf 56,6 Zähler. Das Konjunkturbarometer liegt damit klar im Wachstumsbereich, der über 50 Punkten liegt. Besonders stark hellte sich die Stimmung in dem von der Corona-Pandemie hart getroffenen Dienstleistungssektor auf.

Großbritannien: Inflation schwächt sich überraschend ab

LONDON - In Großbritannien hat sich der allgemeine Preisauftrieb im Februar abgeschwächt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat seien die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mit. Im Januar hatte die Jahresrate 0,7 Prozent betragen. Analysten hatten für Februar mit einem Anstieg auf im Schnitt 0,8 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Lebenshaltungskosten leicht um 0,1 Prozent.