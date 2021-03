AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Zahlungsabwickler Adyen profitiert weiter vom Boom im Online-Handel. An der Börse zählt das Unternehmen, das seit September 2020 im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gelistet ist, zu den großen Corona-Gewinnern. Was sonst noch bei Adyen los ist, wie die Aktie sich entwickelt und was die Analysten sagen:

Das niederländische Unternehmen verdient sein Geld mit der Abwicklung von Bezahlvorgängen etwa mit Kreditkarten und dazugehörigen Dienstleistungen. Ein Bruchteil des abgewickelten Zahlungsvolumens fließt dabei über Gebühren in die Taschen des Unternehmens. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie der Musikstreamingdienst Spotify , das Online-Auktionshaus Ebay und der Softwarekonzern Microsoft . Wie die gesamte Branche profitiert auch Adyen von der durch die Corona-Krise gestiegenen Lust am Einkauf im Internet.

Besonders im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres konnte Adyen den Schwung voll mitnehmen: Laut den Anfang Februar veröffentlichten Zahlen blieben 2020 unter dem Strich mit 261 Millionen Euro elf Prozent mehr Gewinn übrig als 2019. Insgesamt wickelte das Unternehmen Zahlungen im Umfang von 304 Milliarden Euro ab, ein Plus um mehr als ein Viertel. Dies entsprach laut Geschäftsbericht bei Adyen Gesamterlösen in Höhe von rund 3,6 Milliarden Euro, wovon ein Nettoumsatz von fast 700 Millionen Euro blieb.

Geografisch konnten die Umsätze in absoluten Zahlen am deutlichsten im Hauptmarkt Europa zulegen, hier ging es um mehr als 77 Millionen Euro auf rund 425 Millionen Euro nach oben. Prozentual gesehen lag hingegen Nordamerika vorn, mit rund 66 Prozent Plus war der Zuwachs dreimal so stark wie in den heimischen Gefilden und mit rund 53 Millionen Euro auch auf absoluter Basis berechnet beachtenswert.

Mit einer Dividende können die Aktionäre aber nicht rechnen. Der Konzern will bisher generell keinen Gewinn an die Anteilseigner ausschütten und das Geld stattdessen in den Ausbau des Geschäfts stecken.

Schrammen gab es durch die globale Pandemie bei Adyen durchaus. Vor Beginn der Corona-Krise waren Zahlungsabwicklungen im weltweiten Reise- und Flugverkehr ein wichtiges Geschäftsfeld. Der Stillstand der Touristik-Industrie führte in diesem Bereich zu einem Kahlschlag bei den Umsätzen. Gleiches gilt für Zahlungsabwicklungen im Einzelhandel. Die positiven Effekte überwogen jedoch deutlich - operativ lief es bis Jahresende sogar besser als die Analysten erwartet hatten.