BERLIN (dpa-AFX) - Fahrgäste der Deutschen Bahn können weiter damit rechnen, dass das Angebot an Zügen und Fahrten wächst. Der Aufsichtsrat verlängerte am Mittwoch den Vertrag des Konzernchefs Richard Lutz und unterstrich damit das laufende Wachstumsprogramm. Die Zahl der Fahrgäste im Fernverkehr soll 2030 doppelt so hoch liegen wie 2015. Dafür fließen Milliarden in das Schienennetz, zusätzliche Mitarbeiter und Züge.

Lutz' Name sei untrennbar mit dieser Strategie verbunden, teilte Aufsichtsratschef Michael Odenwald mit. "Diese gilt es nun zum Wohle unserer Kunden Stück für Stück umzusetzen." Der Bund als Eigentümer sieht mehr Bahnfahrten als einen Hebel, die deutsche Klimabilanz zu verbessern.