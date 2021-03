DZ BANK belässt EON AG auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eon nach Jahreszahlen von 10,50 auf 10,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern habe sich in der Coronakrise "wacker" geschlagen und gehe nun wieder in den Wachstumsmodus u?ber, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit der hohen Dividendenrendite grenze sich das Unternehmen positiv und mit der hohen Verschuldung negativ von den Konkurrenten ab. Nachdem nun aber ein u?berzeugendes Szenario für die Schuldenreduzierung vorgelegt worden sei, u?berwögen die positiven Argumente wie zum Beispiel die hohen Synergien, die Marktführerschaft im Vertrieb und bei Netzen oder der langfristige Boom im Sektor infolge der allgegenwärtigen Elektrifizierung sowie der staatlichen Investitionsprogramme./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 15:11 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 15:33 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.