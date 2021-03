DZ BANK belässt Encavis auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: Encavis

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Encavis nach Jahreszahlen von 25,10 auf 20,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Solarpark- und Windkraftanlagenbetreiber habe gut abgeschnitten und die Erwartungen des Finanzhauses etwas übertroffen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen einer veränderten Annahme für den risikofreien Zins setzte Kürten in seinem Bewertungsmodell nun jedoch einen höheren Diskontierungsfaktor an, so dass der faire Wert sinke./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 15:28 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 15:40 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.