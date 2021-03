Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch Gewinne auf dem frühen Handel fast vollständig wieder abgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag nur noch geringfügig um 0,02 Prozent auf 172,17 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,36 Prozent.

Am Morgen erhielten sichere Anlagen zunächst Zulauf. Als Grund wurde am Markt die trübe Stimmung an den Börsen genannt. Außerdem schwächsten sich Inflationssorgen etwas ab, nachdem diese das Bild an den Anleihemärkten in den vergangenen Wochen bestimmt hatten.