SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat die Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei den Corona-Gipfeln kritisiert. "Wir müssen da besser werden, wir müssen professioneller arbeiten, wir müssen zügiger arbeiten und die Dauer der Zusammenkunft muss im Verhältnis stehen, zu dem was hinten rauskommt", sagte er am Mittwoch in Saarbrücken. Er habe "Verständnis dafür, dass es da auch eine Erregung darüber gibt, wie die Entscheidungsprozesse laufen". "Viel des Frusts" in der Bevölkerung habe damit zu tun, dass so lange für Entscheidungen gebraucht werde.

Das Kippen der Osterruhe sei richtig gewesen, weil die Umsetzung viele Fragen aufgeworfen habe. "Dann finde ich es richtig, dass Bundeskanzlerin (Angela) Merkel die Konsequenz gezogen hat und diesen Plan nicht weiter verfolgen will", sagte Hans.