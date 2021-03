Düsseldorf (ots) - Das neue realme 8 Pro ist ein Smartphone, das anders ist:

bold, futuristisch, zuverlässig. Die 108 MP-Kamera garantiert wunderschöne Fotos

mit vielen Details. Und das neue Design der am schnellsten wachsende

Smartphone-Marke fragt: Traust du dich?



Sieh die Welt mit 108 MP und greif nach den Sternen





Mit der 108 MP-Infinity-Kamera ist das realme 8 Pro bereit für jede Situationund auf jedes Bedürfnis ausgelegt: Sei es das beste Selfie oder ein trendigerBokeh-Effekt fürs Profilbild, bis hin zu einer Tilt-Shift-Aufnahme, die dieUmgebung in eine Miniatur ihrer selbst verwandelt. Selbst eineZeitraffer-Aufnahme des Sternenhimmels wird mit der weltweit ersten Starry-NightTime-Lapse-Funktion möglich. Und das schärfer als manch optisches Teleobjektiv.Dafür sorgen unter anderem der Samsung 108 MP-Sensor "HM2" mit 12.000 x 9.000Pixeln und 9-in-1 Pixel Binning sowie der dreifache Ultra Zoom. Damit zeigt dasrealme 8 Pro die Welt aus einer anderen Perspektive - verzögerungsfrei undgestochen scharf.Ultra leicht, ultra schlank - in Schwarz und Blaurealme ist jung, realme ist erfolgreich anders. Das realme 8 Pro setzt mit denFarben Infinite Blue und Infinite Black neue Akzente: Das Licht bricht sich jenach Blickwinkel in der matten Oberfläche - sowie in dem prägnanten "Dare toLeap"-Schriftzug auf der Rückseite. Dank Super AMOLED mit 1000 nits bleibt dasDisplay auch bei direkter Sonneneinstrahlung sehr gut ablesbar. Seine TouchSampling Rate von 180 Hz sorgt bei Games und anderen Apps für eine besonderskurze Reaktionszeit. Dazu ist das realme 8 Pro gerade einmal 176 Gramm leichtund 8,1 Millimeter schlank. Eine Unendlichkeit, die in jede Tasche passt!Ungewöhnlich? Sicher. Bold? Unbedingt!Kurzer Boxenstopp mit 50W SuperDart ChargeKeine Zeit? Kein Problem! Mit dem realme 8 Pro und seinem 50W SuperDart Chargelässt jede Ladepause nur kurz Zeit zum Verschnaufen. Der 4500mAh Akku istbereits nach 47 Minuten voll aufgeladen und startklar. Serien, Filme, MobileGames - alles für unterwegs und mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, dasseinesgleichen sucht.Problemlöser, Underdog, Wegbereiter - das realme 8 ProDie am schnellsten wachsende Smartphone-Marke der Welt präsentiert mit demrealme 8 Pro das perfekte Gesamtpaket für den deutschen Smartphone-Markt: LangeLaufzeit, schnelles Laden, dazu schmal und dynamisch. Ganz nah ranzoomen, ingestochen scharfer Qualität, um das Ergebnis mit der Welt zu teilen. DasAlltägliche vereinfachen, die Wunschliste abhaken und gleichzeitig neue Maßstäbein Sachen Preis und Leistung setzen: Das realme 8 Pro bringt seine User in die