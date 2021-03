Heineken (HEIA): die Bullen freuen sich auf den Sommer!

Das niederländische Unternehmen ist mit 160 Brauereien und rund 300 Biermarken einer der größten Braukonzerne der Welt.

Rückblick: Die Aktie des Braukonzerns aus Amsterdam zeigte sich im vergangenen Halbjahr recht volatil und legte dabei 16 Prozent zu. Nach dem jüngsten Rücksetzer zum 50er-EMA könnte jetzt der Bounce in Richtung des letzten Pivot-Hochs kommen.

Meinung: Das niederländische Unternehmen ist mit 160 Brauereien und rund 300 Biermarken einer der größten Braukonzerne der Welt. Der Quasi-Dauer-Lockdown in der Gastronomie rund um den Globus hat Spuren in der Bilanz hinterlassen und zerrt natürlich an den Nerven der Aktionäre, da eine wichtige Einnahmequelle praktisch brachliegt. Die Chartformation sieht trotzdem gut aus und bereitet Hoffnung auf eine entspannte Freiluft-Saison.

Mögliches Setup: Wir können Trigger und Stopp Loss vergleichsweise eng beieinander platzieren, so dass wir ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis erhalten. Infos zu den exakten Eckdaten des Long Setups gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at. Den Bericht für das 1. Quartal 2021 gibt es am 21. April, so dass unser Trade fast einen Monat lang laufen könnte.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in HEIA.

Veröffentlichungsdatum: 24.03.2021

