WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach einem Stimmungsaufschwung mit klaren Zuwächsen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 1,00 Prozent auf 3132,34 Punkte, nachdem er im Frühhandel noch ein klares Minus von etwas mehr als einem Prozent aufgewiesen hatte.

Unterstützung für den ATX lieferten zur Wochenmitte vor allem die starken Kursgewinne der schwer gewichteten Banken. Europaweit standen die Bankenaktien in der Gunst der Anleger weit oben. In Wien konnten die Aktionäre der Raiffeisen Bank International ein Plus in Höhe von 3,3 Prozent verbuchen. Erste Group verteuerten sich um 2,1 Prozent und Bawag legten 1,6 Prozent zu.