Ynvisible Interactive gibt Vorverlegung des Ablaufdatums von Optionsscheinen bekannt

Ynvisible Interactive Inc. (das „Unternehmen“ bzw. „Ynvisible“) (TSXV: YNV, OTCQB: YNVYF, FRA: 1XNA), ein aufstrebendes Unternehmen im Sektor der gedruckten und flexiblen Elektronik, gibt bekannt, dass es von seinem Recht Gebrauch machen wird, das Ablaufdatum seiner am 9. Januar 2019 und am 5. Juni 2019 ausgegebenen Optionsscheine vorzuverlegen, wobei jeder dieser Optionsscheine zum Erwerb einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,60 kanadischen Dollar berechtigt (die „Optionsscheine“).

Die Optionsscheine unterliegen einer Vorverlegungsklausel. Laut dieser ist das Unternehmen berechtigt, das Ablaufdatum der Optionsscheine auf das Datum vorzuverlegen, das 30 Tage nach dem Herausgabedatum der vorliegenden Pressemitteilung liegt, wenn der tägliche volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an den vorausgegangenen sieben aufeinanderfolgenden Handelstagen den Wert von 0,75 CAD überschreitet. Die vorliegende Pressemitteilung fungiert dabei als die vorgeschriebene Mitteilung an die Inhaber der Optionsscheine.