Der Bericht Pulse of the Profession von 2021 des PMI enthüllt die Vorteile der organisatorischen Flexibilität in Zeiten großer Veränderungen Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 24.03.2021, 19:27 | 47 | 0 | 0 24.03.2021, 19:27 | Das Project Management Institute (PMI), der weltweit führende Verband für Projektexperten, veröffentlichte heute seinen jährlichen Pulse of the Profession-Bericht. Obgleich Organisationen im vergangenen Jahr schwerwiegend beeinträchtigt wurden und viele Projekte ausgesetzt werden mussten, stellt der Bericht fest, dass Organisationen in der Lage waren, die Herausforderung zu bewältigen. In der Tat haben von den Projekten, die fortgesetzt wurden, 73 Prozent die ursprünglichen Ziele und das Vorhaben des Unternehmens erreicht, im Vergleich zu 69 Prozent im Vorjahr. 62 Prozent wurden innerhalb des Budgets abgeschlossen und 55 Prozent in der gegebenen Frist, im Vergleich zu 59 Prozent bzw. 53 Prozent laut dem Vorjahresbericht. Folglich sind die aufgrund einer schlechten Projekt-Performance verschwendeten Investitionen auf 9,4 Prozent gegenüber 11,4 Prozent gemäß der Umfrage des vergangenen Jahres zurückgegangen. Die Umfrageteilnehmer wurden gebeten, den Ansatz ihrer Organisation hinsichtlich Arbeitsweisen zu beschreiben, und fast ein Drittel (32 Prozent) gab an, dass alle möglichen Verfahren primär und ausschließlich eingesetzt wurden, um Probleme zu lösen. Es handelt sich hierbei um eine Vorgehensweise eines „agilen Unternehmens" (Gymnastic Enterprise). Wie in der Untersuchung dargelegt, sind agile Unternehmen führende Organisationen, die in der Lage sind zu florieren, da sie sich auf die Ergebnisse statt auf den Prozess konzentrieren und eine klare Vorstellung darüber haben, wie Struktur und Governance ausgeglichen werden müssen, während sie die Veränderungen annehmen. Sie geben ihren Mitarbeitern die Chance, Veränderungen durchzuführen, indem sie es ihnen ermöglichen, unterschiedliche Arbeitsweisen einzusetzen, um so zu gut strukturierten Fachkräften zu werden und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Im Gegensatz dazu teilten 30 Prozent der Befragten mit, dass ihre Organisationen primär oder ausschließlich Verfahren in Betracht zögen, die sich für sie in der Vergangenheit als wirksam herausgestellt hätten - eine Vorgehensweise eines traditionellen Unternehmens. Das andauernde Problem, mit dem diese traditionellen Unternehmen heute zu kämpfen haben, liegt darin, dass ihre Strukturen und Arbeitsweisen inmitten einer Veränderung sehr starr bleiben.



