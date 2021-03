Anzeige

An der Wall Street heißt es heute einmal wieder: linke Tasche, rechte Tasche! Gestern war der Nasdaq der stärkste Index an der Wall Street, heute ist er der Schwächste - dagegen läuft Value heute deutlich besser.

An der Wall Street heißt es heute einmal wieder: linke Tasche, rechte Tasche! Gestern war der Nasdaq der stärkste Index an der Wall Street, heute ist er der Schwächste - dagegen läuft Value heute deutlich besser.