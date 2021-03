Münchener Rückversicherung – Pullback als Einstieg in die Aktie des Dividendenunternehmens nutzen!

Der Versicherungskonzern ist in der Lage, auch in Krisen Geld zu verdienen.

Rückblick: Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung aktiv. Im Zuge der Corona-Abverkäufe kam auch der Versicherer unter die Räder. Die Aktie halbierte sich.

Meinung: Die Münchener Rück verfügt über ein gut diversifiziertes Geschäftsmodell und eine der stärksten Kapitalausstattungen in der Branche. Der Rückversicherer dürfte bei den nächsten Prämienverhandlungen höhere Preise verlangen können. Für längerfristige Anleger könnte nicht nur das Kurspotential, sondern auch die geschätzte Dividendenrendite für 2021e von 4% interessant sein. Der Versicherungskonzern ist in der Lage, auch in Krisen Geld zu verdienen. Der Versicherer will auch sein Industrieservice-Geschäft weiter ausbauen. Der aktuelle Pullback ging bis zum EMA 20. Wenn das Papier des Versicherungsgiganten nun wieder Stärke zeigt, bietet sich eine Long-Chance.

Chart vom 24.03.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 260.70 EUR

Setup: Wenn der Kurs über die Kerze von gestern steigt, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass danach eine weitere Erholungs-Bewegung nach oben erfolgt. Den Stopp-Loss könnte man nach der Tradeeröffnung unter den EMA-20 setzen.

Meine Meinung zur Münchener Rück ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in MUV2





