Graz, 24. März 2021. Die ANDRITZ AG, Stattegger Straße 18, 8045 Graz (in derFolge auch die "Gesellschaft") gibt gemäß § 119 Abs. 9 BörseG und § 2 Abs. 1, §3 Abs. 1 Veröffentlichungsverordnung 2002 bekannt, dass die 114. ordentlicheHauptversammlung der Gesellschaft am 24. März 2021 die folgenden Beschlüssefasste:1. Der Vorstand wird gem. § 65 Abs 1 Z 8 AktG für die Dauer von 30 Monaten abdem 1. April 2021 ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft im gesetzlichjeweils höchst zulässigen Ausmaß zu erwerben und, ohne dass dieHauptversammlung vorher nochmals befasst werden muss, gegebenenfalls dieseAktien der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen. DerHandel mit eigenen Aktien als Erwerbszweck wird ausdrücklichausgeschlossen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch inmehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durchdie Gesellschaft, mit ihr verbundene Unternehmen oder für deren Rechnungdurch Dritte ausgeübt werden.2. Der Gegenwert pro Stückaktie darf jeweils den anteiligen Betrag pro Aktieam Grundkapital nicht unterschreiten. Der höchste beim Rückerwerb zuleistende Gegenwert pro Stückaktie darf nicht mehr als 10% über demdurchschnittlichen, ungewichteten Börsenschlusskurs der der Ausübung dieserErmächtigung vorangegangenen zehn Handelstage an der Wiener Börse liegen.3. Sowohl dieser Beschluss als auch das darauf beruhende Rückkaufprogramm undein allfälliges Wiederverkaufsprogramm sowie deren jeweilige Dauer sind zuveröffentlichen.4. Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassungermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die erworbenen eigenen Aktienauch auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentlichesAngebot zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck zu veräußern oder zu verwendenund hierbei auch das quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre auszuschließen(Ausschluss des Bezugsrechts). Die Ermächtigung kann ganz oder teilweiseoder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrererZwecke ausgeübt werden.Diese Bekanntmachung ersetzt gemäß § 119 Abs 10 BörseG die Veröffentlichunggemäß § 65 Abs. 1a zweiter Satz AktG.Der Vorstand der ANDRITZ AG