Neurala startet Kooperation mit FLIR Systems zur Markteinführung der ersten KI-gestützten Industriekameras für Industrie 4.0

Heute gab Neurala, der führende Anbieter von Bildverarbeitungs-KI-Software, eine Zusammenarbeit mit FLIR Systems Inc. bekannt, deren Ziel es ist, eine KI-basierte Lösung für die industrielle Bildverarbeitung auf Basis eines kompletten Software- und Hardware-Stacks auf den Markt zu bringen. Die Bildverarbeitungs-KI-Software von Neurala macht es möglich, das Potenzial von Deep Learning auch ohne KI-Expertenwissen zu nutzen, und unterstützt jetzt auch die Einrichtung von neuronalen Netzwerken, die direkt auf den Firefly DL-Kameras von FLIR eingesetzt werden können. Die Firefly-DL-Kameras von FLIR, einem führenden Anbieter dieser Technologie, sind überaus kompakt und verfügen über eingebaute Funktionen zur Inferenz am Netzwerkrand (Inference on the Edge).

