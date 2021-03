Walton gibt eine Ausschüttung von 40,5 Mio. CAD an Investoren der Roll-Up Corporation bekannt

Walton, ein Immobilieninvestment- und -verwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 3,39 Mrd. USD, gibt eine bedeutende Ausschüttung an Investoren in Höhe von insgesamt 40,5 Mio. CAD bekannt. Die Ausschüttung wurde am 16. März 2021 von der von Walton verwalteten Roll-Up Corporation (RUC) genehmigt. Die Ausschüttung wird am 8. April 2021 an die Aktionäre der RUC ausgezahlt.

Die RUC ist durch den Zusammenschluss von 134 kanadischen Organisationen mit Tätigkeitsbereichen bei Grundstücken vor der Erschließung entstanden und hat mehr als 27.000 Aktionäre. Zusammengenommen besitzt die RUC eine Beteiligung an 8714 Hektar Land vor der Erschließung in wichtigen Wachstumsmärkten in den USA und Kanada. Dies ist die zweite Ausschüttung an RUC-Investoren, wobei diese Ausschüttung 0,60 USD je Aktie entspricht.