BYD und Geely tauchen ab, Plug Power korrigiert weiter, Clean Power Capital fängt sich

Ein Blick auf die heutige Divergenz zwischen DJIA und Nasdaq deutet bereits an, dass die Konsolidierung der Technologiewerte wohl noch nicht beendet ist.Unter den Leidtragenden sind unter anderem BYD (CNE100000296), die heute wieder einen ziemlich schwachen Tag hatten und bis zum Handelsschluss in Hongkong 6,87 % auf 168,20 HKD abgaben. Nun quietscht der Chart etwas, denn für einen sauberen Doppelboden sollte der zweite über dem ersten Teilboden liegen. Der erste lag bei 163,50 HKD am 09.03.2021, das heutige Tagestief bei 166 HKD, allerdings lag auch schon der Schlusskurs tiefer als der Eröffnungskurs am 09.03.2021, der 175 HKD betrug. Nun hängt die optimistische Interpretation am seidenen Chartfaden. Da half auch eine Erhöhung des Kursziels und eine Bestätigung der Kaufempfehlung Bank of America nicht. Dort hatte man das Kursziel von 183 HKD auf 216 HKD angehoben. ...