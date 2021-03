Die achte jährliche CX-Umfrage von UserTesting zeigt, dass Kunden-Empathie nicht mehr optional ist

UserTesting , ein führender Anbieter von On-Demand- Erkenntnissen über Menschen (Human Insights) , hat heute neue Daten veröffentlicht, die zeigen, wie die Pandemie das Kundenerlebnis (Customer Experience, CX) und die Empathie in den Mittelpunkt gerückt hat. Die Ergebnisse zeigen, dass es zwei Kategorien von Unternehmen gibt: diejenigen, die ihr Engagement für CX verstärken, und diejenigen, die es reduzieren. Außerdem ist die Sammlung von Kundenfeedback auf dem Vormarsch: 72 Prozent der Unternehmen geben an, dass sie ihre Investitionen bis 2021 erhöhen wollen.

UserTesting 2021 CX Industry Report (Graphic: Business Wire)

Die überwiegende Mehrheit, 71 Prozent, gab an, dass sie ihre digitale Transformation entweder gerade durchlaufen oder abgeschlossen haben. Dies ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Umfrageergebnissen von 2019, in denen nur 56 Prozent angaben, dass sie bereits so weit fortgeschritten sind. Dies deutet darauf hin, dass die Pandemie dazu beigetragen hat, Teams zu motivieren, mehr Zeit und Ressourcen der digitalen Transformation zu widmen, um die CX insgesamt zu verbessern.

Der 2021 CX Industry Report hat drei wichtige Trends aufgedeckt, die das Kundenerlebnis heute beeinflussen: