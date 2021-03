Hörmann entwickelt Wasserstoff-Straßenbahn

Eine Tochter von Hörmann Industries, die Hörmann Vehicle Engineering, arbeitet an der ersten Wasserstoff-Straßenbahn in Europa. Die Chemnitzer kooperieren dabei mit zwei weiteren Unternehmen. Gefördert wird die Entwicklung der Brennstoffzellen-betriebenen Bahn vom Bundesverkehrsministerium mit 2,1 Millionen Euro.Der Prototyp der Bahn soll in den kommenden vier Jahren vorgestellt werden. Die Bahn kann ohne Oberleitung ...