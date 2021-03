Grovara beschafft in einer Erstfinanzierungsrunde 5,5 Millionen Dollar, um den globalen Handel mit dem ersten globalen B2B-Marktplatz für US-Marken für gesunde Verbrauchsgüter neu zu gestalten

Grovara, der größte globale B2B-Marktplatz für US-amerikanische Naturprodukt- und Bio-Marken, gab heute die Schließung einer Erstfinanzierungsrunde mit einem Volumen von 5,5 Millionen Dollar bekannt, mit der das Unternehmen den globalen Handel transformieren will. David Pottruck leitete die Runde und wurde zum Executive Chairman berufen. Ihm zur Seite standen SPINS, Bluestein Ventures, Spiral Sun Ventures, Siddhi Capital, CEAS Investments sowie E and A Venture Capital LLC.

Grovara Co-Founders Abu Kamara, CEO (left), and Peter Groverman, CIO. (Photo by Brand Bridge Ltd.)

Die neue Investition wird für den Ausbau der Vertriebs- und Support-Ressourcen in den Schlüsselregionen weltweit sowie für die Einstellung von Führungskräften für die Bereiche Marken, Vertrieb und Geschäftsentwicklung verwendet. Grovara wird außerdem in zusätzliche Mitglieder des Supply-Chain-Teams investieren, Marketing-Initiativen auf den Weg bringen, globale Partnerschaften entwickeln und weitere Produktverbesserungen an seiner First-to-Market-Technologieplattform vornehmen.

“Wir freuen uns, dass wir neue Investoren gewonnen haben, und führen die Zusammenarbeit mit einigen langjährigen Partnern fort, die uns geholfen haben, an diesen Punkt zu gelangen”, sagt Grovara-Mitgründer und jetziger CEO Abu Kamara, der zuvor Präsident von Grovara war. “Grovara gestaltet den globalen Handel für US-amerikanische Konsumgütermarken mit dem ersten globalen B2B-Marktplatz für US-amerikanische Naturprodukt- und Biomarken um. Wenn man Barrieren senkt und den Export auf einen Marktplatz vereinfacht, schafft man für Marken und Einzelhändler enorme Möglichkeiten, ihr Geschäft auszubauen. Das ist ein Game-Changer.”

Die Überbrückungsrunde kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Markt für Natur- und Bio-Lebensmittel und -Getränke sowie der B2B-E-Commerce boomt. Der weltweite Markt für Natur- und Bioprodukte hat ein Volumen von 327 Mrd. US-Dollar, von denen 110 Mrd. US-Dollar auf US-amerikanische Marken entfallen. Eine kürzlich durchgeführte Studie über globale B2B-Einkäufer ergab, dass 87% von ihnen auf Online-Marktplätzen einkaufen.

“So herausfordernd das vergangene Jahr auch war, es hat die Bereiche Wellness und digitale Transformation stark vorangebracht. Unser globaler B2B-Online-Marktplatz ist bestens aufgestellt, um dieses Wachstum weiter voranzutreiben und mehr Einzelhändlern, die bisher keinen Zugang dazu hatten, die gesündesten und qualitativ besten Produkte zur Verfügung zu stellen”, sagt Grovara-Mitgründer Peter Groverman, der seine Rolle als CEO aufgegeben hat, um die neu geschaffene Position des Chief Innovation Officer (CIO) zu besetzen. “Mit dieser Finanzierungsrunde können wir das Onboarding von Marken und Käufern in unserem Ökosystem beschleunigen, um ihr internationales Geschäft kennenzulernen, zu vernetzen und auszubauen.”