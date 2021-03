Surge Copper erweitert West Seel mit Step-Out-Bohrung, die 585 Meter mit einem Gehalt von 0,57 % Kupferäquivalent durchschneidet, einschließlich 164 Meter mit einem Gehalt von 0,68 % Kupferäquivalent

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Untersuchungen für 16 Bohrungen

stehen noch aus



Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) ("Surge" oder das "Unternehmen") freut sich, die

Testergebnisse für mehrere Ressourcendefinitions- und Explorationsbohrlöcher in

dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Ootsa in British Columbia

bekannt zu geben.



Highlights





- Bohrloch S21-228 durchteufte 585 Meter mit einem Gehalt von 0,57 %Kupferäquivalent1 , wobei die Zone in der Tiefe offen bleibt- Bohrloch S21-228 enthält mehrere hochgradige Zonen wie 0,99 % Kupferäquivalentüber 16 Meter und 0,76 % Kupferäquivalent über 44 Meter- Bohrloch S21-228 eröffnet ein beträchtliches Expansionspotenzial in RichtungSüdosten mit einer 585 Meter langen vertikalen Zone mit kontinuierlicherMineralisierung, die über dem durchschnittlichen Gehalt der Lagerstätte liegt- Das Bohrloch S21-228 endete in einer starken Mineralisierung, wodurch dieLagerstätte in der Tiefe und in südöstlicher Richtung vollständig offen istDr. Shane Ebert, VP Exploration, kommentierte: " Bohrloch S21-228 ist einvertikales Step-Out-Loch auf der südöstlichen Seite von West Seel. Das Bohrlochstieß auf eine große, kontinuierliche Zone mit starker Mineralisierung über 585Meter, die in einer starken Mineralisierung endet, die innerhalb der tiefenIntrusion West Seel beherbergt ist. Dieser Abschnitt erweitert die bekannteMineralisierung bis zu 175 Meter nach Südosten in den unteren Teilen derLagerstätte und stellt die tiefste Zone mit einer durchgehenden starkenMineralisierung dar, die bisher bei West Seel gefunden wurde, was dieLagerstätte für eine weitere Expansion sowohl in der Tiefe als auch seitlichnach Südosten öffnet. Die Mineralisierung im Bohrloch kommt sowohl innerhalbeiner großen Intrusion vor, die eine kaliumhaltige Alteration und starkeQuarzgänge enthält, als auch in vulkanischem, sedimentärem und intrusivemGestein, das die Intrusion überlagert. Die Projektion dieses mineralisiertenKontakts und der Intrusion nach Nordwesten und Südosten bietet dem Unternehmenein sehr großes und überzeugendes Explorationsziel. Die ausstehenden Ergebnisseder Bohrungen S21-231, S21-233 und S21-239 werden dazu beitragen, dasExpansionspotenzial von West Seel in diesen Richtungen zu verstehen. WeitereAusstiege nach Südosten in diesem Gebiet werden eine Priorität sein, wenn dieBohrungen im Sommer wieder aufgenommen werden. "Das Winterbohrprogramm 2021 bei Ootsa wurde mit 20.028 Metern in 27 Bohrlöchernabgeschlossen. Die Bohrungen sollen Ende Mai bis Anfang Juni nach demFrühlingsanfang und der Schneeschmelze in diesem Gebiet wieder aufgenommen