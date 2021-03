Cognite unterstützt das Mercury Release der OSDU Data Platform mit einem kompatiblen und additiven Produktportfolio für die Erschließung und Kontextualisierung von Tiefendaten

Die globale anbieterneutrale Technologiegruppe Open Group, die das Erreichen von Geschäftszielen mithilfe von Technologiestandards fördert, hat heute das Mercury Release der OSDU Data Platform angekündigt. Die vom OSDU-Forum der Open Group entwickelte OSDU Data Platform ist eine auf Open Source basierende, standardisierte und technologieunabhängige Datenplattform für die Energiebranche. Die Plattform regt Innovationen an, industrialisiert das Datenmanagement und verkürzt die Markteinführungszeit für neue Lösungen.

Cognite ist Mitglied des OSDU-Forums, und wir haben zugesichert, dass unsere industrielle Datenplattform Cognite Data Fusion (CDF) in die OSDU-Datenplattform integriert und bei der Veröffentlichung an den technischen OSDU-Standard angepasst wird. Cognite war von Anfang an in die Entwicklung der OSDU Data Platform involviert und leitet den Mercury-R3-Test-Workstream, dessen Aufgabe es ist, sicherzustellen, dass die Implementierungen der OSDU Data Platform konsistent und interoperabel über verschiedene Plattformen und Cloud-Anbieter hinweg funktionieren, um so die Interoperabilität zu gewährleisten.