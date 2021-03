Die innovative Technologie und die szenariobasierten Lösungen von Huawei ermöglichen alle Branchen

-- Huawei schlägt ein wertorientiertes Modell für die industrielle Digitalisierung in der Post-Pandemie-Ära vor

Shenzhen, China, 25. März 2021 /PRNewswire/ -- Heute veranstaltet Huawei seine Online-Konferenz zur industriellen digitalen Transformation unter dem Motto „New Value Together". Fast 50 Kunden und Partner aus mehr als 10 Ländern und Regionen tauschten sich über ihre industriellen Praktiken aus und erforschten gemeinsam den neuen Wert der digitalen Transformation in der Post-Pandemie-Ära.