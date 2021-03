Eine Befragung von professionellen Anlegern in Großbritannien, den USA und Deutschland

Eine Studie zeigt, fünf von sechs professionellen Anlegern (83 %) sehen Small- und Micro-Cap-Aktien als transparentere Alternative zu Private-Equity-Investitionen an

Eine Befragung von professionellen Anlegern die Ende 2020 in Großbritannien, den USA und Deutschland durchgeführt wurde zeigt, dass 40 % erwarten, dass die Kosten für die Informationsbeschaffung und Beobachtung von Small- und Micro-Caps in den nächsten drei Jahren steigen werden, da sie weniger Aufmerksamkeit von Brokern und Analysten erhalten. Im Vergleich dazu glauben nur 22% der Anleger, dass die Kosten sinken und Daten leichter zu beschaffen sein werden.

Fünf von sechs professionellen Anlegern (83 %) sehen Small- und Micro-Cap-Aktien als transparentere Alternative zu Private-Equity-Investitionen an, da sie eine Echtzeit-Preisfindung, eine höhere Liquidität und niedrigere Gebühren bieten. Dennoch prognostizieren 42 % der 117 befragten professionellen Anleger, dass der Grad der Abdeckung des Micro-Cap-Marktes durch Broker und Research-Häuser in den nächsten 12 Monaten abnehmen wird – 5 % rechnen mit einem dramatischen Rückgang. Nur 15 % erwarten, dass die Berichterstattung zunehmen wird.

Die Ergebnisse stammen von MBH Corporation plc, einer diversifizierten Investment-Holdinggesellschaft, die an der Frankfurter und der Düsseldorfer Börse notiert ist und erfolgreiche, gut etablierte kleine und mittlere Unternehmen in verschiedenen Regionen und Sektoren akquiriert. Eine Zusammenfassung mehrerer Umfragen ist steht hier zum Download bereit.

Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc: „In den letzten Monaten ist die Berichterstattung über den Micro-Cap-Markt durch Broker/Research-Häuser zurückgegangen, teils aufgrund von MiFID II. Unsere Studie zeigt, dass viele professionelle Anleger eine Zunahme dieses Trends erwarten, was es für sie noch schwieriger machen wird, potenzielle Perlen im Small Market zu erkennen.“

MBH hat derzeit 25 sehr erfolgreiche und profitable Kleinunternehmen in seinem Portfolio und strebt im Rahmen eines kontinuierlichen Wachstumskurses den Erwerb weiterer Unternehmen ähnlicher Art an.

MBH konzentriert sich auf gut etablierte Unternehmen, die überwiegend schuldenfrei sind, ein EBITDA von rund 0,5 Millionen GBP bis 10 Millionen GBP erwirtschaften und im Allgemeinen noch von ihren Gründern geführt werden.

Durch die Nutzung ihrer einzigartigen Agglomeration™-Strategie kann MBH durch den konsequenten und wertschöpfenden Erwerb exzellenter Unternehmen erheblichen Shareholder Value schaffen. Mit Agglomeration™ wandeln profitable Unternehmen ihre privaten Aktien in öffentliche Aktien oder Anleihen der MBH Corporation plc in einem unbefristeten Earn-in-Modell um. Die Unternehmenseigentümer werden dann dazu angespornt, ihren Wachstumskurs zu beschleunigen, indem sie die Ressourcen der Gesellschaft nutzen, einschließlich Know-how, Transfer von bewährten Vorgehensweisen, Cross-Selling an andere Unternehmen der Gruppe und ggf. kostenfreie Finanzierung neuer Wachstumsprojekte.

Jedes Konzernunternehmen behält seine Autonomie und folgt einer angemessenen Unternehmens- und Finanzführung. Unternehmenseigentümer erhalten außerdem finanzielle Anreize zur Steigerung des Shareholder Value durch ein Aktienbonusprogramm, das ihre Interessen mit denen der öffentlichen Aktionäre in Einklang bringt.

MBH Corporation PLC befragte 117 professionelle Anleger, davon 73 in den USA, 30 in Großbritannien und 14 in Deutschland. Die Befragung wurde zwischen dem 17. Und 22. November 2020 online durchgeführt.