HONOR Band 6 kommt mit größerem Display und erstklassigen Funktionen zur Gesundheitsüberwachung auf den Markt

SHENZHEN, China, 25. März 2021 /PRNewswire/ -- Die globale Technologiemarke HONOR gab heute die Verfügbarkeit des HONOR Band 6 bekannt, der neuesten Ergänzung der Premium-Wearable-Reihe von HONOR. Ausgestattet mit einem atemberaubenden 1,47-Zoll-AMOLED-Display und vollgepackt mit Gesundheits- und Fitnessmanagement-Funktionen sowie einer herausragenden Akkulaufzeit von 14 Tagen ist das HONOR Band 6 die perfekte Verschmelzung von innovativem Stil und exquisiter Technologie, die es dem Nutzer ermöglicht, sein geistiges und körperliches Wohlbefinden besser im Blick zu behalten. Mit einem erschwinglichen Preis von 49,90 € richtet sich das HONOR Band 6 an Studenten und junge Berufstätige, die fit und gesund bleiben wollen.

Innovatives Fitnessband bietet eine ganzheitliche Palette an Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen, um Menschen dabei zu unterstützen, geistig und körperlich fit zu bleiben

„Die Markteinführung unseres neuesten Fitness-Trackers - dem HONOR Band 6 - zeigt unser unermüdliches Engagement für die Bereitstellung von Premium-Produkten, die es den Menschen ermöglichen, einen gesünderen und produktiveren Lebensstil zu führen", sagte George Zhao, Präsident von HONOR. „Mit einem größeren, verbesserten Display und fortschrittlichen Gesundheitsmanagement-Funktionen macht das HONOR Band 6 das Erreichen Ihrer Gesundheits- und Wellness-Ziele einfach, unterhaltsam und erschwinglich."

Großes Display mit stilvollem Design

Das HONOR Band 6 bietet ein klares und komfortables Seherlebnis an Ihrem Handgelenk. Es verfügt über ein großes und lebendiges 1,47-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 194 x 368, das im Vergleich zu seinem Vorgänger eine um 148 % vergrößerte Anzeigefläche bietet. Das HONOR Band 6 verfügt über ein gewölbtes 2,5 D-Glas-Display mit Anti-Fingerprint-Beschichtung und ein ikonisches, schlankes Design mit einem auffälligen HONOR Logo auf der linken Seite und einer praktischen Seitentaste auf der rechten Seite. Das HONOR Band 6 verfügt über eine umfangreiche Bibliothek von Zifferblättern und ist so konzipiert, dass es mit den Silikonkautschukarmbändern ganztägigen Komfort bietet. Erhältlich in drei atemberaubenden Farben, Meteorite Black, Sandstone Grey und Coral Pink, ist das HONOR Band 6 ein modisches Accessoire, das den einzigartigen Stil des Benutzers zum Ausdruck bringt.