LimaCorporate und HSS arbeiten zusammen, um das erste anbieterbasierte Design- und 3D-Druckzentrum für komplexe Gelenkrekonstruktionen zu eröffnen

SAN DANIELE DEL FRIULI, Italien, 25. März 2021 /PRNewswire/ -- LimaCorporate S.p.A., (Lima) weltweit führender Hersteller von Orthopädielösungen, und Hospital for Special Surgery (HSS), das in den USA seit 11 Jahren in Folge einen Spitzenplatz in der Orthopädie belegt, von U.S. News & World Report, geben heute die Eröffnung der ersten anbieterbasierten Design- und 3D-Druckeinrichtung für kundenspezifische komplexe Gelenkersatzlösungen bekannt. Die neue, von der FDA zugelassene kommerzielle Einrichtung mit dem Namen ProMade PoC (Point of Care) Center befindet sich auf dem HSS-Hauptcampus in New York City und wird eine schnellere und besser zugängliche Versorgung für US-Patienten schaffen, die personalisierte Lösungen für ihre orthopädischen Erkrankungen benötigen, und die Weiterentwicklung dieser komplexen orthopädischen Lösungen weltweit beeinflussen.

„Diese bahnbrechende Partnerschaft setzt unsere Kampagne fort, den muskuloskelettalen Bereich für Patienten in und außerhalb von HSS voranzubringen", sagte Louis A. Shapiro, CEO und Präsident von HSS. „Vor fast einem halben Jahrhundert haben die Experten von HSS den modernen totalen Knieersatz entwickelt und damit das Leben von Millionen von Patienten verändert. Heute hoffen wir, gemeinsam mit LimaCorporate kritische muskuloskelettale Lösungen weiter zu beschleunigen, indem wir unser Ökosystem erweitern und Chirurgen die beste Technologie für ihre Eingriffe zur Verfügung stellen."

Patientenspezifische Sonderlösungen, wie die, die im Promade PoC Center entworfen und hergestellt werden, kommen bei komplexeren Eingriffen zum Einsatz und werden präoperativ digital entworfen, um eine Anpassung an die Anatomie des Patienten sicherzustellen. Durch die Verwendung der international anerkannten, patentierten Trabecular Titanium Technologie von LimaCorporate profitieren die Patienten von der nachgewiesenen biologischen Reaktion im Knochen und der Fähigkeit, in jeder Form 3D-gedruckt zu werden. Die HSS-Patienten werden vor Ort gescannt, und ihr individuelles Implantat wird im Zentrum vor Ort entworfen und hergestellt. Dieser Design- und Fertigungsservice wird auch für Patienten aus anderen US-Krankenhäusern zugänglich sein.