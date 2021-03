Sensirion Holding AG: Sensirion präsentiert am Investorentag ihre aktualisierte Wachstumsstrategie

Medienmitteilung 25. März 2021, Sensirion Holding AG, 8712 Stäfa, Schweiz Sensirion präsentiert am Investorentag ihre aktualisierte Wachstumsstrategie

Heute, am 25. März 2021, wird Sensirion an ihrem ersten Investorentag ein Update zur Wachstumsstrategie und zum mittelfristigen Ausblick präsentieren.

Vier strategische Fokusse

Die Wachstumsstrategie der Sensirion Holding AG basiert auf vier strategischen Schwerpunkten: Markt- und Kostenführerschaft in den Sensirion Kernmärkten Feuchte- und Gasflusssensorik vorantreiben, Marktführerschaft im gesamten Umweltsensorikmarkt erzielen, Technologien für langfristiges Wachstum entwickeln und - als Grundlage der gesamten Strategie - Sensirions ausgeprägte Kultur der Innovation und des Unternehmertums. Sensirion wird in der heute Nachmittag stattfindenden Präsentation weitere Details zu ihrer Wachstumsstrategie vorstellen. Die Präsentation wird am 25. März 2021 ab etwa 06:30 Uhr MEZ unter www.sensirion.com/capital-markets-day verfügbar sein.

Mittelfristiger Ausblick

Sensirion sieht zahlreiche vielversprechende zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten. Um diese Wachstumsstrategie zu unterstützen, beabsichtigt Sensirion, das aktuelle Niveau der F&E-Ausgaben von 22-24% des Umsatzes beizubehalten, wobei das Rechnungslegungsprinzip der fast vollständigen Belastung der F&E-Ausgaben als periodengerechter Aufwand in der Gewinn-und Verlustrechnung beibehalten wird. Im Durchschnitt über 3-5 Jahre und unter der Annahme unveränderter Fremdwährungskurse, erwartet Sensirion mittelfristig ein jährliches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich, eine stabile Bruttomarge und eine mittelfristige EBITDA-Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich.