Waffeln – die Generationen-Süßspeise

Der Duft von frisch gebackenen Waffeln sollte am 25. März durch das ganze Land ziehen. Alle Naschkatzen haben sich diesen Jahrestag schon dick in ihrem Kalender angestrichen: den internationalen Tag der Waffel. Das beliebte süße Gebäck erinnert an die Kindheit und macht Jung und Alt gleichermaßen glücklich. Am liebsten genießt man Waffeln frisch gebacken mit viel Puderzucker.

Internationaler Waffeltag kommt aus Schweden

Der Waffeltag stammt ursprünglich aus Schweden und ist auf seine phonetische Ähnlichkeit mit der Maria Verkündung zurückzuführen, die traditionell am 25. März gefeiert wird.

Den “Vårfrudagen”, schwedisch für Maria Verkündung, und den Waffeltag “Våffeldagen” kann man beim schnellen Sprechen schon einmal verwechseln und so entwickelte es sich, dass Schweden an diesem Tag die Maria Verkündung und den Waffeltag gleichzeitig feierte. Am Waffeltag kommen überall frische Waffeln in Herzform auf den Tisch, und das nicht nur in Schweden, sondern mittlerweile weltweit.

Waffelbäckerei hat religiösen Hintergrund

Schon in der Wikingerzeit soll es Vorläufer des heutigen Waffeleisens gegeben haben, und zwar in Form von einfachen runden Backplatten, im 8. und 9. Jahrhundert wurden in Frankreich und in Belgien Vorläufer der heutigen Waffel in Form der kirchlichen Oblatenbäckerei gefunden, später breitete sich die Hostien- und Waffelherstellung nach Norddeutschland bis in die Niederlande und nach Mittel- und Nordeuropa aus.

Ab dem Mittelalter wurden Waffeleisen in Schmiedekunst hergestellt. Dazu wurden zwei Eisenplatten, die mit einem Muster als Negativmatrize versehen wurden, mit einem Scharnier verbunden und mit einem langen Stiel versehen, damit sie in das heiße Feuer gehalten werden konnten.

Durch die Schmiedekunst und die Einzelanfertigung war jedes Waffeleisen ein Unikat und wurde neben dem Wabenmuster mit Bildern, Inschriften, Familienwappen oder Verzierungen versehen. Mit dem Waffeleisen gelang es nun, immer gleiche Backwaren in Serie herzustellen. Oblaten, Hostien und Waffeln wurden vor allem an Festtagen und zu besonderen Kirchenfesten zubereitet.

National Waffle Day in den USA

In den USA gibt es Konkurrenz zum internationalen Waffeltag, und zwar den „National Waffle Day“ am 24. August. An diesem Tag gedenkt die Nation Cornelius Swarthout, der im Jahr 1869 das erste US-Patent auf ein Waffeleisen erhielt.

An diesem Ehrentag der Waffel werden allerdings nicht die herzförmigen Waffeln geehrt, sondern vorwiegend eckige Waffeln, die Brüsseler Waffeln, gebacken.

Brüsseler Waffen sind eckig

Die Brüsseler Waffeln* kam durch den Belgier Walter Clayman nach Amerika, wo sie auf der Weltausstellung in Seattle im Jahr 1962 zum ersten Mal dem amerikanischen Volk präsentiert wurden.

Sie sind bis heute unter dem Namen „Brussels Waffles“ oder „Belgian Waffles“ eine beliebte Süßspeise in den USA. Serviert werden sie mit Ahornsirup, Sahne, Obst oder Schokosauce. In Brüssel wurde die mittlerweile berühmte Waffel zum ersten Mal zur Weltausstellung 1958 als neue kulinarische Spezialität angeboten und war sofort beliebt.

Rezept für einen leckeren Waffelteig

Zutaten für 10 Waffeln:

250 g Butter

250 g Zucker

2 Päckchen Vanillezucker

6 Eier

500 g Mehl

2 TL Backpulver

500 ml Milch

1 Prise Salz

Zubereitung:

Eier, Zucker und Vanillezucker mit dem Handrührgerät oder Mixer schaumig schlagen.

Butter hinzufügen und kurz verrühren.

Mehl, Backpulver, Milch und Salz miteinander verrühren und der Masse hinzufügen. Gut mixen, damit keine Klümpchen entstehen.

Das Waffeleisen* vorheizen und einfetten und die Waffeln portionsweise goldgelb backen.

Das Topping macht‘s

Eine Waffel kommt selten allein, denn eine Waffel genießt man nicht pur, sondern verfeinert mit leckeren Beilagen. Als Topping* passt sehr gut Puderzucker, Zimt und Zucker, Schokocreme, Sahne, Ahornsirup oder eine Kugel Eis. Dazu frisches Obst, heiße Sauerkirschen oder Konfitüren reichen und genießen.

