^ DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Gruppe schließt herausforderndes Geschäftsjahr 2020 mit deutlichem Portfoliowachstum und robustem Finanzergebnis ab

25.03.2021 / 06:58

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

ProCredit Gruppe schließt herausforderndes Geschäftsjahr 2020 mit deutlichem Portfoliowachstum und robustem Finanzergebnis ab



- Wachstum der Kundenkredite um 9,5 % und der Kundeneinlagen um 13,0 % im Jahr 2020 unterstreichen die starke Positionierung der Gruppe als verlässlicher Partner für KMU



- Portfoliowachstum vor allem geprägt durch Investitionskredite und grüne Kredite



- Kosten-Ertrags-Verhältnis mit 68,0 % weiter verbessert; Risikokosten insgesamt unterhalb der ursprünglichen Erwartungen



- Konzernergebnis in Höhe von 41,4 Mio. EUR entspricht einer Eigenkapitalrendite von 5,3 % und stellt die Solidität des Geschäftsmodells unter Beweis



- Impact Report unterstreicht die zentrale Rolle von ESG für die positiven Gruppenergebnisse und zeigt beachtliche Fortschritte der ProCredit Gruppe im Bereich Nachhaltigkeit auf



- Für das Jahr 2021 wird ein Portfoliowachstum von ca. 10 % sowie weitere Verbesserung des Kosten-Ertrags-Verhältnisses und der Eigenkapitalrendite erwartet bei gegebener Erholung der globalen Wirtschaft

- Dividendenvorschlag von 0,18 EUR je Aktie beschlossen mit der Absicht eine weitere Dividendenauschüttung von 0,35 EUR je Aktie im vierten Quartal 2021 vorzuschlagen



Frankfurt am Main, 25. März 2021 - Für die schwerpunktmäßig in Südost- und Osteuropa tätige ProCredit Gruppe war das zurückliegende Geschäftsjahr trotz der Herausforderungen der COVID-19-Pandemie ein insgesamt erfolgreiches Jahr. Die Vorteile ihres auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Geschäftsmodells, in dessen Zentrum langfristige Kundenbeziehungen stehen, kamen im Krisenjahr 2020 eindeutig zur Geltung. Das Wachstum im Kundenkreditportfolio lag mit 457 Mio. EUR bzw. 9,5 % am oberen Rand des zuletzt gesetzten Zielkorridors von 8 % bis 10 % (2019: 448 Mio. EUR bzw. 10,3 %). Das Kostenertragsverhältnis konnte um 2,5 Prozentpunkte auf 68,0 % (2019: 70,5 %) weiter verbessert werden und spiegelt die erhöhte Kosteneffizienz wider. Das robuste Konzernergebnis in Höhe von 41,4 Mio. EUR entspricht einer Eigenkapitalrendite von 5,3 % (2019: 54,3 Mio. EUR / 6,9 %). Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2020 wurde erneut durch den jährlichen Impact Report ergänzt, der die Nachhaltigkeitsziele und -fortschritte der ProCredit Gruppe weiter untermauert.