---------------------------------------------------------------------------

* SEHR GUTE GESCHÄFTSERGEBNISSE: MIT EINEM PLUS VON 12 % ÜBERTRIFFT DER KONZERNUMSATZ DIE PROGNOSE - TROTZ PANDEMIE



* EINZIGARTIGE INNOVATIONSPLATTFORMEN UND -INFRASTRUKTUR SICHERN LANGFRISTIGES WACHSTUM IN ALLEN MODALITÄTEN



* SOLIDE BILANZ SCHAFFT GRUNDLAGE FÜR BEVORSTEHENDE EXPANSIONSSCHRITTE, INSBESONDERE AUCH BEI JUST - EVOTEC BIOLOGICS



* POSITIVER JAHRESAUFTAKT UND SEHR GUTE AUSSICHTEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021



Hamburg, 25. März 2021:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute die Finanzergebnisse und die Geschäftsentwicklung für das Geschäftsjahr 2020 bekannt.



GESCHÄFTSZAHLEN BEKRÄFTIGEN STARKE PERFORMANCE



* Konzernumsatz steigt um 12 % (14 % bei konstanten Wechselkursen) auf 500,9 Mio. EUR (2019: 446,4 Mio. EUR) und übertrifft das Umsatzziel

* Basisgeschäft zeigt starke Entwicklung (+16 %)



* Bereinigtes Konzern-EBITDA erreicht 106,6 Mio. EUR (110,8 Mio. EUR bei konstanten Wechselkursen) und liegt im Rahmen der Prognose (2019: 123,1 Mio. EUR); Bereinigtes EBITDA bei EVT Execute steigt um 6 % auf 129,3 Mio. EUR, trotz des planmäßigen Wegfalls der Sanofi-Zahlungen

* Unverpartnerte F&E Aufwendungen in Höhe von 46,4 Mio. EUR (2019: 37,5 Mio. EUR)



* Sehr starke Liquiditätsposition bei 481,9 Mio. EUR

STARKE PERFORMANCE TROTZ ANDAUERNDER PANDEMIE



* Start wichtiger klinischer Studien und deutlicher Fortschritt in co-owned-Pipeline



* Meilensteinerreichung in strategischen Allianzen mit Bayer und BMS

* Neue bzw. erweiterte Partnerschaften in verschiedenen Bereichen, z. B. Nierenerkrankungen, Proteomik, seltene Krankheiten und Onkologie

* Fokussierung auf Plattformen für "Omik"-Technologien, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz in allen Modalitäten

* Starkes Jahr für Just - Evotec Biologics: Mehrere neue Kooperationsverträge unterzeichnet; Inbetriebnahme J.POD(R) 1 US im zweiten Halbjahr 2021 auf Kurs; Anstoß J.POD(R) 2 EU in Toulouse noch in der ersten Jahreshälfte 2021