Wacker Neuson optimistisch für 2021



* Vorstand erwartet 2021 Wachstum in allen Regionen und Geschäftsbereichen

* Umsatzwachstum laut Prognose zwischen 5 und 11 Prozent, EBIT-Marge zwischen 8,0 und 9,5 Prozent erwartet



* Dr. Karl Tragl wird neuer Vorstandsvorsitzender und CEO

* COVID-19 führt 2020 zu Umsatzrückgang (-15 Prozent); Außerordentliche Abschreibungen belasten Profitabilität, EBIT-Marge bei 4,7 Prozent (-3,4 PP)



* Äußerst positive Entwicklung beim Net Working Capital (NWC-Quote: 30,8 Prozent; -9,3 PP), Free Cashflow bei 329 Mio. Euro

* Nettofinanzverschuldung auf niedrigstem Wert seit 2011, Gearing erreicht 11 Prozent



* Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung: 0,60 Euro je Aktie

* Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 3,5 Prozent des Grundkapitals beschlossen



München, 25. März 2021 - Der Vorstand der Wacker Neuson Group blickt nach einem außergewöhnlichen Jahr 2020 optimistisch in die Zukunft. Vor dem Hintergrund positiver Aussichten für die Bau- und Landwirtschaft und des deutlich über Vorjahresniveau liegenden Auftragsbestandes, rechnet der Vorstand im Jahr 2021 mit Wachstum sowohl in allen drei Berichtsregionen, als auch in den drei Geschäftsbereichen Baugeräte, Kompaktmaschinen und Dienstleistungen. Der Umsatz wird in der Spanne von 1.700 und 1.800 Mio. Euro (2020: 1.615,5 Mio. Euro), die EBIT-Marge zwischen 8,0 und 9,5 Prozent erwartet (2020: 4,7 Prozent).



"COVID-19 hat uns im vergangenen Jahr alle vor große Herausforderungen gestellt - und die Pandemie ist längst nicht ausgestanden. Dennoch stehen die Zeichen für 2021 wieder auf Wachstum und wir sehen den kommenden Wochen und Monaten mit viel Zuversicht entgegen. Unsere Kunden haben alle Hände voll zu tun und wir verfügen über gut gefüllte Auftragsbücher", erläutert Kurt Helletzgruber, CEO und CFO der Wacker Neuson Group. "Im letzten Jahr haben wir intensiv an der Effizienz des Gesamtkonzerns gearbeitet. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, dennoch bin ich hinsichtlich der Entwicklung unserer Profitabilität für 2021 und die kommenden Jahre sehr optimistisch."