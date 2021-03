---------------------------------------------------------------------------

Lainate, Italien - 25. März 2021 - Cassiopea SpA (SIX: SKIN), ein Spezialpharma-Unternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit neuartigen Wirkmechanismen zur Behandlung langjähriger und wesentlicher dermatologischer Erkrankungen entwickelt und deren Vermarktung vorbereitet, gab heute die Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr bekannt.



Wichtigste Ereignisse



* Zulassung von Winlevi(R) (Clascoterone Crème 1%) durch die US-Gesundheitsbehörde FDA als neuartiges Medikament für die topische Behandlung von Akne bei Patienten ab 12 Jahren.1,2 Obwohl Akne die häufigste Hauterkrankung in den USA ist und jährlich bis zu 50 Millionen Amerikaner betrifft3, liegt die letzte Zulassung eines Akne-Medikaments mit einem neuen Wirkmechanismus durch die FDA fast 40 Jahre zurück.

* Publikation der Clascoterone Crème 1% Phase-III-Studiendaten im Journal of the American Medical Association (JAMA) Dermatology4 und im Journal of the American Academy of Dermatology5, zwei renommierte medizinische Fachzeitschriften mit Peer-Review.



* Abschluss der Rekrutierung der Phase-II-Studie, welche die Clascoterone Lösung zur Behandlung von androgenetischer Alopezie bei Frauen untersucht.



* Einreichung eines speziellen Bewertungsprotokolls für eine Phase-III-Studie mit Clascoterone Lösung 7,5 % bei Männern mit androgenetischer Alopezie (AGA) bei der US FDA und Durchführung eines Meetings des Typs A.



* Die den bestehenden Aktionären vorbehaltene Kapitalerhöhung wurde erfolgreich abgeschlossen; es wurden 750'000 neue Namensaktien zu einem Angebotspreis von EUR 31 gezeichnet und so ein Bruttoerlös von EUR 23,25 Mio. erzielt.



Diana Harbort, CEO of Cassiopea SpA, kommentierte: 'Der Höhepunkt des Jahres 2020 war die FDA-Zulassung von Winlevi, unserem ersten topischen Androgenrezeptor-Inhibitor seiner Klasse zur Behandlung von Akne bei Patienten ab zwölf Jahren. Dieser Meilenstein markiert die Zulassung des ersten neuen Wirkmechanismus für die Behandlung von Akne seit fast vierzig Jahren. Im Laufe des Jahres haben wir erhebliche Fortschritte in den Bereichen Medical Affairs, Marktzugang, Planung der Markteinführung und Produktbereitstellung erzielt. Tausende von Dermatologen sind nun über den neuen Wirkmechanismus bei Akne und die wissenschaftliche Plattform von Winlevi informiert. Unsere Priorität liegt nun bei der Optimierung der kommerziellen Strategie für Winlevi in den USA unter Berücksichtigung der Dynamik von COVID-19, welche die gesamte pharmazeutische Industrie betrifft.'