Pressemitteilung Nr. 6/2021



Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht Geschäftsbericht 2020 Profitables Geschäftsjahr 2020 trotz Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie

- Vorläufige Geschäftsergebnisse 2020 bestätigt: Konzernumsatzerlöse, Konzern-EBIT und Konzern-EBITDA innerhalb der Prognosebandbreite

- Dividendenvorschlag 0,13 Euro je Aktie



- Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2021 auf Vorjahresniveau erwartet

Haselünne, 25. März 2021 - Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Darin bestätigt der Konzern seine am 3. Februar 2021 veröffentlichten vorläufigen Geschäftsergebnisse für das vergangene Geschäftsjahr. Demnach hat die Unternehmensgruppe Konzernumsatzerlöse in Höhe von 154,6 (2019: 167,4) Mio. Euro erzielt. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) lag im Geschäftsjahr 2020 bei 5,2 (2019: 9,8) Mio. Euro, das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Konzern-EBITDA) bei 14,1 (2019: 18,4) Mio. Euro.

"Trotz der deutlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf unsere Geschäftstätigkeit ist es uns gelungen, auch das Geschäftsjahr 2020 profitabel abzuschließen", resümiert Oliver Schwegmann, Vorstand der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft. Vor diesem Hintergrund hätten Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 11. Mai 2021 die Zahlung einer Dividende von 0,13 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,28 Euro je Aktie) vorzuschlagen. "Auch in herausfordernden Zeiten stehen wir damit zu unserer aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik", so Schwegmann.