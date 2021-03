---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



Das Papieri-Areal entwickelt sich nach Plan



Cham, 25. März 2021 - Die Cham Group schreitet mit der Entwicklung des Papieri-Areals zielstrebig voran. Das neue Wohn- und Arbeitsquartier mit industrieller Vergangenheit mitten im Kanton Zug nimmt Formen an. Trotz Pandemie ist der Baufortschritt der Arealentwicklung auf Kurs. Nach dem Start der Abbruch- und Aushubarbeiten vor rund zwei Jahren wurde am 4. Juni 2020 symbolisch der Grundstein für den Bau der ersten Etappe gelegt. Ein paar Monate später sind bereits die ersten Gebäudeumrisse sichtbar, im Herbst 2021 werden die Rohbauarbeiten fertiggestellt und die neue, nachhaltige Energiezentrale in Betrieb genommen. Parallel dazu schreitet die Planung der zweiten Bauetappe voran. Dank dieser Leistungen stieg der Gesamtwert des Immobilienportfolios im Berichtsjahr um 50.5% auf CHF 270.3 Mio. an. Der erzielte Konzerngewinn belief sich auf erfreuliche CHF 40.3 Mio.



Die Cham Group hat 2020 ein Betriebsergebnis vor Neubewertung von CHF 0.9 Mio. erzielt, nachdem im Vorjahr noch ein leichtes Minus von CHF 0.4 Mio. angefallen war. Der Ertrag aus Mieteinnahmen reduzierte sich baustart- und wegzugsbedingt (Pavatex) erwartungsgemäss auf CHF 1.3 Mio. Aus der Veräusserung der 2020 renovierten, denkmalgeschützten Lokremise und eines kleineren Randgrundstücks resultierte ein Gewinn von CHF 2.0 Mio. Der betriebliche Aufwand war mit CHF 2.4 Mio. leicht tiefer als im Vorjahr (CHF 2.8 Mio.).



Insbesondere infolge der Fortschritte bei der Planung und Realisierung der Arealentwicklung, aber auch aufgrund einer weiteren marktbedingten Senkung des Diskontierungssatzes stieg der Wert des Immobilienportfolios im Verlauf des Geschäftsjahres um CHF 90.7 Mio. auf CHF 270.3 Mio. Davon entfielen CHF 44.0 Mio. auf Investitionen, der Erfolg aus Neubewertung belief sich auf CHF 48.2 Mio. (Vorjahr CHF 30.7 Mio.). Somit resultierte ein Betriebsergebnis nach Neubewertung von CHF 49.1 Mio. (Vorjahr CHF 30.3 Mio.) und ein Konzerngewinn von CHF 40.3 Mio. (Vorjahr CHF 26.9 Mio.), das entspricht CHF 56.70 pro Aktie (Vorjahr CHF 36.62).