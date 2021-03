Freiburg, 25. März 2021

AEVIS VICTORIA SA und Medical Properties Trust, Inc. erweitern ihre Partnerschaft auf Swiss Medical Network SA

Medical Properties Trust beteiligt sich mit 10% an Swiss Medical Network



Im Einklang mit der angekündigten Strategie, sich immer stärker als Beteiligungsgesellschaft auszurichten, hat AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) 10% des Aktienkapitals ihrer grössten Beteiligung Swiss Medical Network an Medical Properties Trust, Inc. (MPT) verkauft. Mit diesem Verkauf wird das Aktionariat der privaten Klinikgruppe erstmals für strategische Investoren geöffnet mit dem Ziel, integrierte Gesundheitsnetzwerke in den Regionen der Schweiz zu schaffen, in denen Swiss Medical Network präsent ist. Die Transaktion bewertet Swiss Medical Network mit CHF 1.7 Milliarden (Unternehmenswert) und bestätigt die signifikante Wertschöpfung, die seit der Gründung des Netzwerks im Jahr 2002 erzielt wurde. AEVIS beabsichtigt, in Kürze einen gezielten Prozess zur Optimierung und Ergänzung des Aktionärskreises von Swiss Medical Network, zur Stärkung seiner Autonomie und zur Verwirklichung seiner Vision einzuleiten.

Swiss Medical Network ist die einzige private Klinikgruppe, die in allen drei Sprachregionen der Schweiz präsent ist, mit insgesamt 22 Spitälern in 13 Kantonen. Das Netzwerk startete im Jahr 2002 mit der Übernahme der Clinique de Genolier und der schrittweisen Integration weiterer Spitäler. Seit 2011 hat die Gruppe ein starkes Wachstum mit der Akquisition, Umstrukturierung und Neupositionierung von mehr als 16 Spitälern in nur 10 Jahren erlebt. Mit mehr als 3'800 Mitarbeitern und 2'500 Belegärzten fördert Swiss Medical Network die Integration seiner Einrichtungen in die lokalen Gesundheitsnetzwerke sowie die Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen oder privaten Gesundheitsakteuren und stellt die Patienten jeweils in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten.