Frankfurt, 25. März 2021 - Die x+bricks Group ("x+bricks") hat ihren starken Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2020 fortgesetzt und ihre Position als eine der führenden und am schnellsten wachsenden Plattformen für lebensmittelgeankerte Immobilien in Deutschland erfolgreich ausgebaut.

x+bricks setzte erfolgreichen Wachstumskurs in 2020 fort und verdreifachte Portfoliowert sowie Mieteinnahmen

Sascha Wilhelm, CEO der x+bricks Group, sagt: "2020 war das bisher erfolgreichste Jahr in der noch jungen Geschichte von x+bricks. Auf Basis unseres resilienten Geschäftsmodells, das langfristige Verträge mit wirtschaftlich starken Mietern und einer hohen Flächennachfrage vereint und so überwiegend konjunkturunabhängig Erträge sichert, sind wir massiv gewachsen. Durch einige der größten Portfoliotransaktionen lebensmittelgeankerter Immobilien in Deutschland mit einem Gesamtvolumen von über 700 Millionen Euro und durch die Umsetzung unserer Asset-Management-Strategie haben wir den Wert unseres Portfolios erheblich gesteigert. Das ermutigt uns, unseren ambitionierten organischen und anorganischen Wachstumskurs auch künftig fortzusetzen."

Starkes Wachstum durch einige der größten Portfoliotransaktionen im Jahr 2020

Im vergangenen Geschäftsjahr hat das Team von x+bricks einige große Transaktionen unterzeichnet die den Portfoliowert des Unternehmens auf über eine Milliarde Euro verdreifachen werden (2019: 300 Millionen Euro). Mit dem Vollzug dieser Akquisitionen wird sich das Portfolio auf mehr als 200 Objekte (2019: 36) vergrößern und die Gesamtmietfläche von 500.000 Quadratmetern (2019: ca. 170.000 Quadratmeter) überschreiten.