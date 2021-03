Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen will bis 2040 klimaneutral sein

Jahresergebnis zum 31. Dezember 2020



Deutsche Wohnen will bis 2040 klimaneutral sein



Erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 mit solidem Ausblick

Ehrgeizige Klimastrategie mit konkreten Maßnahmen für einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2040

Strategische Bündelung des Projektmanagements in eigenständiger Plattform, um nachhaltigen Neubau in Deutschland zu forcieren

Verantwortungsvoller Partner für Mieter:innen auch in der Corona-Krise

. Die Deutsche Wohnen blickt - trotz Herausforderungen infolge der Corona-Pandemie - auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 und erwartet eine solide Entwicklung im Jahr 2021. Das Unternehmen baut auf seine wirtschaftliche Stabilität und stellt eine ehrgeizige Klimastrategie vor, um bis 2040 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. Ein detaillierter Klimapfad mit klaren Meilensteinen schafft dafür Transparenz und wird Fortschritte messbar machen. Zudem forciert die Deutsche Wohnen ihr Engagement im Neubau und bündelt das Projektmanagement in einer eigenständigen Plattform. Mit der Plattform wird ein Kompetenzzentrum für nachhaltigen Neubau in Deutschland geschaffen.Die Deutsche Wohnen verfügt dank kontinuierlicher Investitionen in die Gebäudehüllen, Haustechnik und energetische Erneuerung bereits heute über eines der branchenweit klimafreundlichsten Portfolios.Michael Zahn, CEO der Deutsche Wohnen SE: „Die Klimawende entscheidet sich auch im Gebäudesektor, denn hier wird aktuell ein Drittel aller CO-Emissionen verursacht. Wir müssen uns daher als Branche ambitionierte Ziele setzen und diese konsequent nachhalten. Darum beschleunigen wir als Deutsche Wohnen unser Tempo auf dem Weg zu einem umweltfreundlichen Immobilienunternehmen. In weniger als 20 Jahren soll unser Gebäudebestand klimaneutral sein. Grundlage dafür ist eine Klimastrategie mit klaren Meilensteinen und effizienten Maßnahmen, die wir sozialverträglich umsetzen werden."