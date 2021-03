^ DGAP-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende United Internet veröffentlicht finale Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 und schlägt eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,50 EUR je Aktie vor

United Internet veröffentlicht finale Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 und schlägt eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,50 EUR je Aktie vor

25.03.2021 / 07:30

Montabaur, 25. März 2021. Die United Internet AG hat heute ihre finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Der geprüfte und testierte Jahresabschluss bestätigt die am 15. Februar 2021 per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlichten vorläufigen Zahlen 2020 und die Prognose 2021. Der Jahresabschluss 2020 des Konzerns und der Gesellschaft stehen unter www.united-internet.de zur Verfügung.



Auf Basis der Geschäftszahlen 2020 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der United Internet AG der am 27. Mai 2021 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,50 EUR je Aktie (Vorjahr: 0,50 EUR) für das Geschäftsjahr 2020 vor. Ausgehend von rund 187,2 Mio. dividendenberechtigten Aktien (Stand: 31. Dezember 2020) ergäbe sich für das Geschäftsjahr 2020 eine Ausschüttungssumme von 93,6 Mio. EUR. Diese Ausschüttungsquote entspricht 28,3 % des bereinigten Konzernergebnisses 2020 nach Minderheitenanteilen (330,2 Mio. EUR) und liegt damit - trotz der anstehenden Investitionen in ein 5G-Mobilfunknetz bei 1&1 Drillisch - im mittleren Bereich der Dividenden-Policy.



Über United Internet

Die United Internet AG ist mit über 25 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 9.600 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 65 Mio. Kunden-Accounts.



Ansprechpartner

United Internet AG

Lisa Pleiß

Phone +49 2602 96-1616

presse@united-internet.de



Hinweis

Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der United Internet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben - weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Konzernabschluss 2020 der United Internet AG ab Seite 27 zur Verfügung.



25.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: United Internet AG

Elgendorfer Straße 57

56410 Montabaur

Deutschland

Telefon: +49 (0)2602 / 96 - 1100

Fax: +49 (0)2602 / 96 - 1013

E-Mail: info@united-internet.de

Internet: www.united-internet.de

ISIN: DE0005089031

WKN: 508903

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1178125



1178125 25.03.2021



