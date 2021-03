Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Evotec mit mehr Umsatz in 2020 - Höhere Kosten drücken Ergebnis Der Wirkstoffforscher Evotec hat im vergangenen Jahr trotz der Corona-Krise mehr umgesetzt als erhofft. Die Erlöse stiegen um 12 Prozent auf knapp 501 Millionen Euro, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Unter anderem höhere …