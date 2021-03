Münchner*innen leihen sich für den Autokauf am meisten Geld von der Bank. Das zeigt eine Betrachtung aller 2020 über CHECK24 abgeschlossenen Autokredite. Autokäufer*innen aus der bayerischen Landeshauptstadt benötigten für die Finanzierung eines Fahrzeuges durchschnittlich 18.880 Euro. In den 15 größten deutschen Städten nahmen auch Verbraucher*innen aus Düsseldorf (Ø 18.377 Euro) und Frankfurt a. M. (Ø 17.771 Euro) vergleichsweise hohe Darlehen auf. Den niedrigsten Kreditbedarf haben Autokäufer*innen in Leipzig (Ø 14.770 Euro) - über ein Fünftel weniger als in München.1)

"Wer mehr verdient, kann auch ein kostspieligeres Fahrzeug finanzieren", sagt Dr. Moritz Felde, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Deshalb verwundert es nicht, dass eher einkommensstarke Großstädte wie München, Stuttgart und Düsseldorf im Autokreditatlas an der Spitze platziert sind. Insgesamt betrachtet stiegen die Finanzierungssummen für ein neues Fahrzeug über alle Städte hinweg im vergangenen Jahr trotz Corona-Krise an."



Hier geht es zur Tabelle der 15 größten deutschen Städte. (https://www.check24.d e/files/p/2021/c/3/0/16371-2021-03-25_check24_autokredite-staedte_final.jpg)

Bundeslandvergleich: Höchste Autokredite in Baden-Württemberg, niedrigste in Sachsen



Ein Blick auf die Deutschlandkarte zeigt: Kreditnehmer*innen aus Bayern leihen die höchsten Summen von der Bank für ihr Auto - durchschnittlich 17.265 Euro. Die niedrigsten Kreditsummen für einen Pkw nehmen Autokäufer*innen im Saarland auf (Ø 15.037 Euro). Das sind 13 Prozent weniger als in Bayern. Im Bundesdurchschnitt leihen sich Verbraucher*innen 16.456 Euro.

Digitaler Kreditabschluss spart den Gang zur Post- oder Bankfiliale

Seit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die komplett digitale Aufnahme eines Kredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken des Kreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Auch die Identitätsprüfung geschieht von zu Hause aus, per digitalem Ident-Verfahren - das ist gerade in Corona-Zeiten nicht nur bequem, sondern auch sicher.

Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexpert*innen persönlich



Bei allen Fragen zu Kosumentenkrediten beraten über 300 CHECK24-Kreditexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail.



1)Basis: alle im Jahr 2020 über CHECK24 abgeschlossenen Autokredite mit dem Verwendungszweck "Gebrauchtwagen" und "Neuwagen", ungeachtet der Laufzeit oder eines Merkmals aufseiten der Kreditnehmer*innen; Quelle: CHECK24 Vergleichsportal Finanzen GmbH ( http://www.check24.de/kredit/ ; 089 - 24 24 11 24); Angaben ohne Gewähr



Über CHECK24



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.



